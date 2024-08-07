Грузовик насмерть задавил ребенка в Подмосковье

Грузовик насмерть задавил девятилетнего ребенка под городом Щелково. Об этом в среду, 7 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.

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По предварительным данным, водитель грузовика не убедился в безопасности маневра и во время движения задним ходом задавил ребенка, который ехал на велосипеде. От полученных травм он скончался на месте. На данный момент муниципальная прокуратура устанавливает все обстоятельства ДТП, а также принимает решение о необходимости возбудить уголовное дело.

В июле на юго-востоке Москвы 28-летний водитель сбил женщину с пятилетним ребенком. Пострадавших госпитализировали.

В апреле на западе Москвы начали разыскивать водителя, который совершил наезд на ребенка и скрылся с места ДТП.