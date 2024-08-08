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Автобус с пассажирами опрокинулся после жесткого ДТП

Микроавтобус с 15 пассажирами опрокинулся после столкновения с легковушкой в подмосковном Ступино, пять человек пострадали, сообщает региональное управление МВД. Авария произошла на 95-м километре автодороги М-4 «Дон».

Автобус с пассажирами опрокинулся после жесткого ДТП
© РИА Новости

По предварительным данным, водитель, управляя автомашиной Honda, врезался в полный людей микроавтобус Mercedes. От удара транспортное средство с пассажирами опрокинулось на бок, в результате чего некоторые из них получили травмы. Обстоятельства случившегося выясняются.

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