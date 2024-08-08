Вылетевшее на встречку авто в Ленобласти спровоцировало смертельное ДТП

Три человека погибли в ДТП на Киевском шоссе, передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Уточняется, что Volkswagen выехал на встречную полосу и влетел в дерево, водитель и двое пассажиров от удара скончались на месте.

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Авария случилась сегодня в 20:45 в Гатчинском районе. Полиция уже начала проверку инцидента, отметили в ведомстве.

Ранее ДТП с участием микроавтобуса под Армавиром на Кубани обернулось травмами для 13 человек, также есть погибшие. Авария произошла на 178-м километре Р-217 «Кавказ» и затронула грузовой и легковой автомобили, а также микроавтобус Mercedes.