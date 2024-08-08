«Ехали с похорон»: пять человек разбились в ДТП под Красноярском

Пять человек разбились в ДТП на 622-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Уточняется, что все погибшие ехали с похорон товарища, который умер в аварии с участием скорой помощи.

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В автомобиле находились 19-летний водитель и его четыре пассажира: 16-летний подросток и три девушки в возрасте от 18 до 21 года. Оказалось, что ребята — жители Ужура. Они ехали домой с похорон 20-летнего водителя, который погиб во время недавнего ДТП со скорой помощью в том же районе 4 августа, — добавили в ведомстве.

По информации следователей, молодой человек за рулем Toyota выехал на встречную полосу движения и врезался в грузовик Scania. Водителя фуры доставили в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь. Также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ.

Ранее в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили о смертельной аварии на Киевском шоссе. Водитель Volkswagen выехал на встречную полосу и врезался в дерево. Он и его два пассажира скончались на месте происшествия.

Другая авария с участием большегруза и пассажирского микроавтобуса произошла на трассе в Волгоградской области. Количество пострадавших в ДТП составило 20 человек. Травмы еще одного жителя оказались несовместимы с жизнью.