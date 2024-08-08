В Башкирии три человека погибли при опрокидывании автомобиля

В Башкирии три человека погибли, один госпитализирован из-за съезда в кювет и опрокидывания легкового автомобиля на трассе в Баймакском районе. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

"На автодороге Бекешево-2 - Иткулово водитель автомобиля Chevrolet Cruze, в салоне которого находились еще двое мужчин и 12-летний мальчик, не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии водитель и двое пассажиров скончались от полученных травм, несовершеннолетний доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства произошедшего и контролируют принятие правоохранителями окончательного процессуального решения.