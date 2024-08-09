Лобовое столкновение автомобилей на 53-м километре МКАД в Москве произошло из-за того, что водитель одной из машин не справился с управлением. Об этом сообщает Telegram-канал Прокуратуры Москвы. Такие ДТП на МКАДе происходят редко.

«По предварительным данным, водитель автомобиля «Мицубиси», следуя по внешней стороне МКАД, не справился с управлением, врезался в бетонное ограждение, разделяющее транспортные потоки, выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с несколькими автомобилями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП.

В Москве перекрыли движение на МКАД

Авария произошла сегодня утром на западе МКАД. в районе съезда № 54А. На месте работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП затруднено. В Дептрансе столицы посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка дороги.