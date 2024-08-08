В ДТП на трассе Симферополь - Феодосия пострадали пять человек
Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП на автодороге Симферополь - Феодосия в Крыму, сообщили в Госавтоинспекции региона.
По данным ведомства, водитель автомобиля Hyundai, выезжая со второстепенной дороги в районе села Курское, не предоставил преимущество автомобилю Mercedes Sprinter, из-за чего произошло столкновение.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек, в том числе один несовершеннолетний 2019 года рождения, находившиеся в Hyundai", - говорится в сообщении.