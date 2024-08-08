В ДТП на трассе Симферополь - Феодосия пострадали пять человек

Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП на автодороге Симферополь - Феодосия в Крыму, сообщили в Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, водитель автомобиля Hyundai, выезжая со второстепенной дороги в районе села Курское, не предоставил преимущество автомобилю Mercedes Sprinter, из-за чего произошло столкновение.