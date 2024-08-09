В Москве на МКАД частично перекрыто движение из-за массовой автомобильной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». ДТП произошло на западе столицы.

«На внутренней стороне 53-го км МКАД (в районе съезда № 54А) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено. В ведомстве посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка МКАД.