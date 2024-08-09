На Кубани человек погиб в ДТП

КРАСНОДАР, 9 августа. /ТАСС/. Один человек погиб и пятеро, среди которых два ребенка, пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Сегодня на федеральной трассе М-4 "Дон", вблизи поселка Кабардинка, произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes и Bestune. 40-летний водитель Mercedes превысил скорость, автомобиль занесло и он столкнулся с китайским автомобилем, который остановился на обочине (в нарушение ПДД). В ДТП погиб водитель Mercedes", - говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель и четыре пассажира Bestune, среди которых двое детей трех и четырех лет, доставлены в городскую больницу Геленджика.