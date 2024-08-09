В сильном лобовом ДТП на МКАД погибла женщина

В редкой аварии, которая произошла сегодня в Москве на 53-м километре МКАД, погиб человек. Об этом сообщает Тelegram-канал столичной прокуратуры.

© РИА Новости

«В результате дорожной аварии погибла женщина 1991 г.р. и госпитализирован водитель автомобиля «Мицубиси», — говорится в сообщении.

Отмечается, что установление всех обстоятельств дорожной аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, находится на контроле в прокуратуре Западного административного округа.

Авария произошла сегодня утром на западе МКАД в районе съезда № 54А. Водитель внедорожника Mitsubishi Pajero пересек несколько полос, выехал на встречную и врезался в несколько автомобилей. После этого японский джип перевернулся и задымился. Судя по видео, перекрыты почти все полосы кольцевой автодороги. В Дептрансе Москвы призвали водителей искать пути объезда.