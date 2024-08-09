В Самарской области в ДТП погибли два человека

В результате лобового столкновения автомобилей с возгоранием в Борском районе Самарской области погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГКУ "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям".

© РИА Новости

ДТП произошло на автодороге Отрадный - Богатое - Борское в Самарской области. "Произошло лобовое столкновение двух транспортных средств, в результате чего одно из них загорелось.

<…> Два человека погибли", - говорится в сообщении.

Пожарные потушили автомобиль и извлекли погибших. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.