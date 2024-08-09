Мотопутешественник в Москве влетел в такси, сбил бабушку и пнул ногой гаишника

Мотопутешественник Василий Буров в центре Москвы проехался по мотоциклу инспектора ГАИ, пнул сотрудника ногой, врезался в такси и сбил пенсионерку. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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По данным издания, водитель мотоцикла Suzuki выехал на «встречку» в Мещанском районе, его попытался остановить мотопатруль, но Буров решил не сдаваться. В ходе погони мужчина врезался в такси, сбил вышедшую из дома 82-летнюю пенсионерку, специально наехал на мотоцикл инспектора и пнул мужчину ногой. В итоге пострадавшая женщина оказалась в реанимации, а сотрудник ГАИ получил ушиб. Бурова задержали.

Мотопутешественник был известен тем, что ездил на своей байке по всей России. По его словам, он проезжал по 10 тысяч километров.

До этого сообщалось, что в городе Тара Омской области похоронили байкершу Татьяну Озолину (МотоТаня).

Авария, которая закончилась трагедией, случилась в Турции на трассе между городами Секе и Милас у деревни Сарычай. Местный блогер Онур Обут въехал сзади в мотоцикл МотоТани. От удара байк опрокинулся на обочину, женщину отбросило на 26 метров. В момент аварии шлем с головы женщины слетел.

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП. Байкеру, врезавшемуся в мотоцикл Озолиной, по законам Турции, грозит 6 лет тюрьмы.