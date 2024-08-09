Водители-новички стали реже попадать в ДТП в Москве

С начала текущего года в Москве зафиксировали снижение аварийности среди начинающих автомобилистов, сообщила столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

За семь месяцев количество ДТП по вине водителей-новичков уменьшилось на 11,1%. Число погибших в них упало на 15,4%, а раненых – на 11,4%. В общей сложности с января по июль в Москве зарегистрировали 225 ДТП по вине водителей со стажем до двух лет.

Как отметили в Госавтоинспекции, водители-новички спустя несколько месяцев за рулем часто начинают переоценивать свое мастерство.

«Немаловажным навыком, который необходимо развивать начинающим автомобилистам, является скорость реакции. На дороге достаточно часто случаются непредвиденные ситуации, поэтому необходимо научиться быстро реагировать на происходящее», – отметили в ведомстве.

Утром 9 августа шесть машин столкнулись на 53-м километре внутренней стороны МКАД в Москве. В результате массового ДТП один человек погиб, еще один пострадал.