В Ивановской области человек погиб в ДТП

Большегруз "Скания" столкнулся с легковым автомобилем в Ивановской области, один человек погиб, двое детей травмированы. Об это сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"Около 16:00 на трассе Лежнево - Хозниково - Шуя автомашина "Форд Фокус" столкнулась с большегрузом "Скания". По предварительным данным, погибла пассажирка легковой иномарки - женщина 1986 года рождения. За рулем находился мужчина 1988 года рождения. Также в салоне находились 9-летний мальчик и 12-летняя девочка. Степень тяжести травм, полученных детьми, уточняется", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства и причины аварии выясняются. Установлено, что водитель легкового автомобиля и его пассажиры - жители Рязани.