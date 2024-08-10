После ДТП с микроавтобусом в Нижегородской области госпитализировали двоих пострадавших

Двое пострадавших госпитализированы после столкновения двух грузовиков и микроавтобуса в Нижегородской области, сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

"Всего пострадали 18 человек, из них один ребенок. В Арзамасскую ЦГБ эвакуированы два человека (взрослые). В Сергачскую ЦРБ доставлены девять человек: один взрослый умер во время эвакуации, один ребенок 12 лет и семь взрослых. Двое пострадавших госпитализированы, шесть человек после обследования направлены на амбулаторное лечение, семь человек на месте ДТП после осмотра отказались от госпитализации", - говорится в сообщении.

ДТП произошло на 549-м км автомобильной дороги М-12 "Восток" в Сергачском муниципальном округе Нижегородской области. По предварительной информации ГУ МВД России по Нижегородской области, микроавтобус двигался по указанной автодороге в сторону Москвы, где в попутном направлении совершил столкновение со стоящим автомобилем "Газель". В результате погиб водитель грузовика, восемь человек из микроавтобуса обратились за медицинской помощью.

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств ДТП. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб, а также контроля за ликвидацией последствий ДТП выехал Сергачский межрайонный прокурор Светлана Денисова.