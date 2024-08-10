В Нижегородской области в ДТП на М-12 пострадали 18 человек

В Нижегородской области на федеральной автодороге М-12 «Восток» столкнулись два грузовика и микроавтобус, в результате 18 человек пострадали. Об этом в субботу, 10 августа, сообщал пресс-служба регионального управления МЧС.

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Сообщается, что на 549-ом километре автомобильной дороги федерального значения М-12 «Восток» столкнулись два грузовика и микроавтобус.

Пострадавших – 18 человек, из них 1 ребёнок, также погиб водитель грузового автомобиля.

— От МЧС России работали 4 специалиста и 1 единица техники, — сообщает МЧС в своем Telegram–канале.

МЧС России напомнил, что необходимо всегда следить за исправностью своего автомобиля, выбирать безопасную дистанцию на дороге и всегда соблюдать скоростной режим.

Недавно пешеход погиб под колесами грузового автомобиля в ТиНАО. Водитель большегруза наехал на человека, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте.

В июне водитель неисправного автобуса пытался избежать столкновения с другим транспортным средством, но, не справившись с управлением, выехал на тротуар и сбил женщину. Потерпевшая скончалась.