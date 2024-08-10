В Москве на Кутузовском проспекте в ДТП пострадали два человека

Легковой автомобиль загорелся после столкновения с мотоциклом на Кутузовском проспекте в Москве, пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"На Кутузовском проспекте в районе дома №48 произошло ДТП с участием мотоцикла и легковой машины с последующим загоранием автомобиля. Пострадали два человека, их осматривают врачи скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного департамента транспорта сообщили ТАСС, что из-за ДТП движение в сторону центра затруднено на расстоянии 1,1 км. На месте аварии работают сотрудники оперативных служб, устанавливаются все обстоятельства случившегося.