В Челябинской области два человека пострадали в ДТП с перевернувшейся машиной

В Челябинской области произошла авария, во время которой перевернулась машина с людьми. Об этом сообщает управление Госавтоинспекции региона.

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Инцидент произошел в Сосновском районе, на 1852-м километре трассы «Москва – Челябинск». По предварительным данным, водитель машины марки Cherry во время езды отвлекся и столкнулся с иномаркой, которая стояла на обочине.

В результате второй автомобиль перевернулся на крышу. На кадрах с места инцидента заметно, что машина получила серьезные повреждения задней части. Первый участник ДТП также пострадал – на его капоте видны существенные повреждения.

В салоне перевернувшейся машины находились две девушки в возрасте 22 и 23 лет. Обоих пострадавших доставили в больницу, о характере их травм не сообщается.

Как сообщает 74.ru, сразу после аварии несколько машин остановились и помогли пострадавшим. Одну из девушек заметили лежащей на туристическом коврике.