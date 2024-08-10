На Камчатке при опрокидывании вахтового автобуса пострадали три человека

Три человека получили ушибы и резаные раны после того, как вахтовый автобус опрокинулся на пересечении реки Студеной на Камчатке с незарегистрированной группой туристов. Об этом сообщили в Центре обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае.

По данным центра, звонок в систему "112" поступил в 09:25 (00:25 мск) с сообщением, что на реке Студеной в Усть-Камчатском муниципальном районе опрокинулась вахтовка.

"По оперативным данным, инцидент произошел, когда люди ехали из поселка Козыревск к склону вулкана Толбачик. В транспорте находились 22 человека, среди них несколько граждан иностранного государства. По вызову выехали спасатели филиала поисково-спасательного отряда поселка Ключи и пожарные поста поселка Козыревск КГКУ "ЦОД". Людей доставили в больницу поселка Козыревск, где их осмотрели врачи. По предварительным данным, трое человек получили ушибы и резаные раны - туристам оказали помощь, но от госпитализации они отказались", - говорится в сообщении.

Организатор тура намерен вернуть группу в Петропавловск-Камчатский, отметили в центре. Камчатские спасатели напомнили, что при выходе на любой маршрут следует за 10 дней зарегистрироваться в МЧС России.

Как сообщали в прокуратуре края, организована проверка. Также идет процессуальная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности пассажиров.