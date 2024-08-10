В Новой Москве произошло смертельное ДТП

Смертельное ДТП совершила в Новой Москве женщина за рулем Kia. Об этом в субботу, 10 августа, сообщили СМИ.

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Женщина решила, что другие водители просто решили постоять перед зеброй, и на второй свободной полосе на полном ходу сбила пешехода на переходе. В результате мужчина скончался.

— Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств аварии, — сообщили в АГН «Москва».

На Кутузовском проспекте в сторону центра произошло ДТП: столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль, машина загорелась. Пострадавших двое, их осматривает скорая.

В Челябинске погоня за нетрезвым водителем с ребенком в салоне привела к аварии 5 августа. Пострадал сотрудник ГАИ. За владельцем «Мазды» направили целый экипаж ГАИ, но водитель не отреагировал на требования остановить машину и попытался скрыться. Полиция преследовала мужчину, пока тот не столкнулся со встречным автомобилем на перекрестке.

2 августа мотоциклист скончался после столкновения с рейсовым автобусом у станции метро «Парк Победы». Водитель мотоцикла не смог справиться с управлением и влетел в стоявший на светофоре рейсовый автобус.