В Подмосковье в ДТП с "Газелью" и автобусом пострадали три человека

Водитель "Газели" врезался в рейсовый автобус в Ступине, пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По данным главка, ДТП произошло около 12 часов дня на 317-м км трассы А-108.

"По предварительной информации, водитель, управляя автомашиной "Газель", совершил попутное столкновение с рейсовым автобусом марки "Луидор". В результате ДТП три человека получили телесные повреждения", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГАИ. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.