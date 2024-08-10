В Челябинской области в ДТП с автобусом погиб человек

Автобус "МАЗ" и Chevrolet Niva столкнулись в Златоусте Челябинской области, в ДТП один человек погиб, шестеро, в том числе несовершеннолетний, госпитализированы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

"В результате ДТП водитель автомобиля Chevrolet Niva от полученных травм скончался на месте происшествия. Шесть пассажиров автобуса, в том числе один несовершеннолетний 2009 года рождения, получили телесные повреждения различной степени тяжести, госпитализированы", - сказано в сообщении.

Водитель Chevrolet Niva - мужчина 2006 года рождения со стажем вождения менее месяца. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом под управлением водителя 1970 года рождения.