В Якутии в ДТП пострадали шесть человек

Два автомобиля столкнулись в Горном районе Якутии на федеральной автодороге "Вилюй", пострадали, по предварительным данным, шесть человек. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия).

"Сегодня около 17:10 (11:10 мск) на 97-м километре ФАД "Вилюй" произошло дорожно-транспортное происшествие, столкнулись Toyota Ipsum и УАЗ "Фермер". Предварительно, пострадали шесть человек: четыре пассажира иномарки и водитель и пассажир УАЗа", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.