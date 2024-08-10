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Водитель «Гелендвагена» дал пощечину полицейскому в центре Москвы

В центре Москвы водитель «Гелендвагена» дал пощечину полицейскому, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев.

Водитель «Гелендвагена» дал пощечину полицейскому в центре Москвы
© Lenta.ru

По их словам, вечером в пятницу, 9 августа наряд сотрудников ДПС на мотоциклах остановил автомобиль на Садовой-Триумфальной улице. За рулем показался молодой человек, который в результате конфликта с полицейскими ударил одного из них. Водителя задержали и надели на него наручники.

Ранее сообщалось, что в Дагестане уроженец Чечни открыл стрельбу по полицейским и ранил двоих.

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