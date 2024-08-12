Водитель вдребезги разбившегося автомобиля скончался из-за ДТП в Свердловской области

В Свердловской области произошло ДТП, из-за которого скончался водитель. Его автомобиль превратился в груду металла.

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Авария произошла на 13 километре трассы под Каменск-Уральским. 63-летний водитель автомобиля ВАЗ 2107 не уследил за движением транспортного средства, в результате чего выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой.

Водитель легкового автомобиля погиб до приезда скорой помощи. Его несовершеннолетний пассажир получил травмы разной степени тяжести и был госпитализирован.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.