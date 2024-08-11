Оператор каршеринга прокомментировал крупную аварию с подростками в Москве

Каршеринг "Ситидрайв" начал внутреннюю проверку после аварии с компанией подростков на юго-западе Москвы.

© Российская Газета

"Мы потрясены случившимся и выражаем соболезнования семье погибшего ребенка, - заявили "Российской газете" в пресс-службе компании. - Мы проверяем все подробности случившегося и оказываем все необходимое содействие правоохранительным органам".

Тем временем ГСУ СК по Москве установило личность парня, который угнал Nissan Qashqai по поддельному аккаунту. Как заявили в пресс-службе ведомства, это 15-летний подросток. В ближайшее время его доставят на допрос к следователю.

Ранее сообщалось, что компания подростков врезалась в дом на угнанной машине каршеринга. Один юноша погиб, двое получили травмы.