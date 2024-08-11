Стало известно, что грозит устроившему смертельное ДТП в Москве подростку

Подростку, который устроил смертельное ДТП в Москве, может грозить до пяти лет лишения свободы, рассказал NEWS.ru член Адвокатской палаты города Москвы, адвокат Леонид Исаев. По его словам, несовершеннолетнего могут привлечь к ответственности по ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

По ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) ответственность наступает с 16-летнего возраста, поэтому сидевшему за рулем подростку не может быть предъявлено по ней обвинение. Однако он может быть привлечен по ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), ответственность по которой наступает с 14 лет. Наказание по ней составляет до пяти лет лишения свободы, — объяснил эксперт.

Кроме того, продолжил Исаев, могут встать вопросы расходов на лечение и возмещение морального вреда пострадавшим подросткам. В этом случае средства могут быть взысканы в порядке гражданского судопроизводства с родителей угонщика.

Об аварии в столице стало известно в воскресенье, 11 августа. По данным Telegram-канала Baza, четверо школьников угнали каршеринговый автомобиль и устроили ДТП. Машина, за рулем которой сидел 15-летний подросток, врезалась в многоэтажку в Южном Бутово.

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Очевидица происшествия сообщила, что в устроенном детьми смертельном ДТП в Москве погибла 13-летняя девочка. По словам женщины, она проснулась около четырех утра от криков о помощи. Выглянув в окно, женщина увидела разбитый автомобиль.