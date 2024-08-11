В Москве школьник арендовал авто под чужим именем и врезался в дом

В Москве школьник взял на чужой аккаунт автомобиль каршеринга, вместе с друзьями поехал кататься по столице и врезался в дом. Один подросток погиб, трое госпитализированы, водитель скрылся с места ЧП, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

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Инцидент произошел на Южнобутовской улице, в ночь на воскресенье, 11 августа.

«На Южнобутовской улице водитель арендованного под чужим аккаунтом автомобиля не справился с управлением и врезался в жилой дом. По предварительным данным, в результате ДТП пассажир автомобиля 2009 года рождения погиб на месте», — отметили в прокуратуре.

Трое школьников 2008 и 2011 годов рождения госпитализированы. Водитель с места ДТП скрылся, пояснили в пресс-службе.

Расследование передано в СК РФ, так как совершено тяжкое преступление, наказание за которое предусматривает до 12 лет заключения, констатировали в прокуратуре.

В столичном ГАИ уточнили, что инспекторы ДПС во время несения службы на Южнобутовской улице предприняли попытку остановить автомобиль каршеринга Nissan. Водитель транспортного средства проигнорировал их требования, попытался скрыться и врезался в жилой дом.

В ведомстве заметили, что личность несовершеннолетнего водителя удалось установить.