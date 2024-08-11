Массовое ДТП с автобусом произошло на трассе М-11

Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе М-11 «Нева». В аварию попали автобус и несколько легковых автомобилей. Об этом стало известно в воскресенье, 11 августа.

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Авария случилась вблизи съезда на Химки. При этом минимум три легковых автомобиля получили серьезные повреждения. На месте работают бригады скорой помощи и полиция. В связи с происшествием движение транспорта на трассе М-11 было временно затруднено, уточнили в публикации.

9 августа на Каширском шоссе водитель такси врезался в рейсовый автобус, который делал остановку. Четыре человека пострадали, в том числе один 14-летний ребенок.

7 августа в результате столкновения грузовика с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Астрахань — Москва, пострадали 20 человек, включая шестерых детей.

Инцидент, о котором идет речь, произошел утром 7 августа. В результате столкновения автобуса с грузовиком в Волгоградской области погиб один человек, 16 пострадали. По предварительной информации, авария произошла в 04:16 на автодороге Р-22 «Каспий». Автобус следовал по маршруту Астрахань — Москва.