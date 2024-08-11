Подросток, устроивший ДТП на арендованном по чужому аккаунту автомобиле, госпитализирован в одну из московских клиник, пишет RT в Telegram-канале.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 11 августа. В ДТП погиб один ребенок, трое получили травмы и были направлены в больницу.

Журналисты отметили, что 15-летний школьник скрылся с места аварии, но позже обратился за медпомощью. Свои травмы он объяснил тем, что якобы катался на самокате и упал с него.

На кадрах видео, предоставленного СК РФ, парень отчаянно пытается оторваться от патруля ДПС, несется на огромной скорости, затем вылетает с трассы.

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