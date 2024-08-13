На МКАД в Москве частично перекрыли движение из-за массовой аварии

В Москве на МКАД произошла массовая авария. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». ДТП произошло на северо-востоке столицы.

«На внешней стороне 93 км МКАД столкнулись несколько автомобилей, с последующим выездом на газон. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о пострадавших уточняется. Автомобильное движение в районе ДТП затруднено. В ведомстве посоветовали искать пути объезда проблемного участка.

Видео последствий аварии опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО». Судя по кадрам, два автомобиля врезались в стеллу с ценами на бензин.