Загоревшийся грузовик на МКАД попал на видео

На 105-м километре МКАД произошло возгорание грузовика. Об этом сообщает НТВ в своем Telegram-канале.

Информации о пострадавших пока нет. Как отмечается, две полосы из пяти перекрыли, движение затруднено. Водителей призывают выбирать пути объезда. В настоящее время на месте инцидента работают экстренные службы.

22 июля сообщалось, что на трассе М-11 «Нева» загорелась фура. В результате власти перекрыли движение в сторону Санкт-Петербурга. Инцидент произошел на 557-м километре платной дороги.

В июне кроссовер Volvo загорелся во время поездки по МКАД. СМИ писали, что вместе с владелицей в авто находилась ее дочь, им удалось спастись. Хозяйка Volvo XC60 рассказала, что инцидент произошел на 37-м километре МКАД.