Лихач на «десятке» сбил женщину с ребенком в Подольске

Водитель за рулем «Лады» сбил девушку с ребенком возле многоэтажного дома в подмосковном Подольске. Об этом сообщает НТВ.

Мужчина за рулем ВАЗ-2110 развернулся и резко ускорился в междворовом проезде, но не справился с управлением и сбил 27-летнюю мать с двухлетним мальчиком. Пострадавших доставили в Подольскую ЦРБ. У малыша диагностировали сотрясение и ссадины, а у матери также черепно-мозговую травму и ушиб бедра.

Виновник аварии не стал сбегать с места происшествия. Сейчас там работает полиция, которая выясняет обстоятельства произошедшего и устанавливает причины наезда на пешеходов.

Напомним, что в ночь на 11 августа 15-летний подросток вместе с друзьями за рулем каршеринга, арендованного под чужим аккаунтом, врезался в стену жилого дома на улице Южнобутовской. В результате ДТП погиб один несовершеннолетний пассажир, еще трое подростков попали в больницу. Водитель сперва скрылся в места ДТП, но после был найден и госпитализирован.