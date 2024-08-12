На видео попал военный "КамАЗ", сбивший мужчину на глазах у детей в Волгограде

В Волгограде военный «КамАЗ» сбил мужчину на пешеходном переходе прямо на глазах у детей. Кадры с места ДТП опубликовал Telegram-канал «Волгоград Поймет»

«Мужчина слез с пенни-фартинга (велосипеда с большим колесом) и шел по переходу вместе с детьми на зеленый свет. В этот момент по крайней левой полосе несся военный грузовик, водитель которого даже не притормозил», — пишет Telegram-канал Baza.

Глава семейства погиб на месте. Им оказался реставратор Сергей Типайлов. Сзади него ехали дочка и сын на самокатах.

Впоследствии тот же военный грузовик влетел в УАЗ и снова уехал с места аварии. Виновником ДТП оказался 39-летний мужчина, его задержали.