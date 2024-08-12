В Татарстане в ДТП с фурой погибли два человека

Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении фуры и легкового автомобиля на федеральной трассе М-7 "Волга" в Мензелинском районе Татарстана. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.

"По предварительной информации, сегодня на 1 088-м км автодороги М-7 "Волга" водитель Ford Focus превысил скорость, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Sitrak", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и пассажир Ford Focus погибли, еще три пассажира, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы.

По данным Госавтоинспекции Татарстана, одному из пострадавших детей 7 месяцев, второму - 15 лет.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Мензелинского района республики Тимур Габдуллин. Ведомство организовало проверку, обстоятельства произошедшего выясняются.