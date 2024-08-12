Автомобиль без водителя сбил семь детей во Владимире

Во Владимире автомобиль, в котором отсутствовал водитель сбил детей, идущих по тротуару. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщает УМВД РФ по региону на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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— По предварительной информации, 12 августа в городе Владимире на улице Мира припаркованный в непосредственной близости от тротуара автомобиль «Шевроле Лачетти», без водителя, по неустановленным причинам начал самопроизвольное движение, в результате чего произошел наезд на группу детей 7-8 лет, находящихся на тротуаре, — говорится в публикации.

В результате происшествия семь детей были доставлены в медучреждение для осмотра. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются, уточнили в материале.

19 июля двое детей пострадали при переходе дороги на красный сигнал светофора на востоке и юго-востоке Москвы.

Первая авария произошла на улице Байкальской. Автомобиль Ford Focus сбил 14-летнего подростка, который переезжал дорогу на велосипеде на красный свет.

Другой случай произошел на улице Горчакова. Водитель Kia Rio сбил двухлетнего мальчика, который в сопровождении взрослых переезжал дорогу на самокате на запрещающий сигнал светофора.