Колонна детей-велосипедистов попала в аварию в ДНР

Исполняющий обязанности министра молодежи, спорта и туризма ДНР Юрий Мартынов заявил, что в регионе произошла авария с колонной детей-велосипедистов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Мартынова, в сопровождающий колонну автомобиль

врезался «Камаз», в результате чего пострадало несколько детей. Подробностей о количестве пострадавших, а также об их состоянии, Мартынов не добавил. При этом телеканал РЕН ТВ сообщает, что в результате аварии пострадало семеро детей, пять из них были госпитализированы. https://t.me/rentv_news/149003

«Слава Богу, все дети живы. Пострадавшие доставлены в больницы, где получают всю необходимую помощь. Сейчас в причинах происшествия разбираются сотрудники ГАИ. Обязательно буду следить за самочувствием пострадавших и после выяснения всех обстоятельств аварии сообщу дополнительную информацию», — рассказал Мартынов.

Ранее в аварии в Волгоградской области пострадали трое детей.