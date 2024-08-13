В Варшаве автомобиль въехал в остановку

МОСКВА. 13 августа. /ТАСС/. Не менее девяти человек получили травмы, еще один человек погиб после въезда легкового автомобиля в автобусную остановку на юге Варшавы. Об этом сообщил телеканал TVP Info.

По ее данным, автомобиль марки Ssangyong в районе 11:00 по местному времени (12:00 мск) на полной скорости въехал в автобусную остановку на улице Вороновича, 29, в районе Мокотув польской столицы. По словам представителя скорой помощи Петра Овчарского, девять человек получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии и были доставлены в больницы, в том числе трехлетний ребенок. Варшавская полиция сообщила о смерти еще одного пострадавшего в инциденте. Ей оказалась женщина, переходившая дорогу по пешеходному переходу возле остановки, отмечает TVP Info. Водитель, резко затормозив перед пешеходом, сдал назад и врезался в остановку.

Виновник аварии был задержан, его допросит полиция. О причинах ДТП пока не сообщается.