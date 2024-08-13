Ребенок выскочил на трассу и погиб под колесами иномарки

Восьмилетний ребенок, который выскочил из машины, погиб под колесами иномарки на трассе в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Инцидент произошел 13 августа в 03:20 на участке автодороги Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия.

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По данным МВД, автомобиль Kia остановился на дороге, и ребенок внезапно вышел на проезжую часть. 25-летний водитель Mercedes не смог избежать столкновения с мальчиком. После удара ребенка отбросило на стоящий автомобиль Honda. Ребенок скончался на месте аварии.

Ранее дорожно-транспортное происшествие с участием лазурного автобуса произошло в городе Красное Село в Санкт-Петербурге. На опубликованных кадрах видно, как транспорт поворачивает направо и сбивает женщину на пешеходном переходе. От удара пенсионерка отлетела и ударилась об асфальт.

До этого в Сети появились кадры страшного ДТП в Волгограде, где грузовик насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе на глазах у детей. Жертвой аварии стал известный реставратор велосипедов Сергей Типайлов.

Несколько дней назад в Табасаранском районе Дагестана Hyundai Solaris с 37-летней женщиной и 13-летним ребенком сорвался в обрыв с высоты 110 метров. По данным правоохранителей, ЧП произошло на 10-м км автодороги Хучни — Халаг. Пострадавшие скончались на месте от травм.