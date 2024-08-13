Два подростка погибли в ДТП с грузовым автомобилем в Ивановской области

В Ивановской области два ребенка разбились на смерть на кроссовом мотоцикле.

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В Родниковском районе Ивановской области мальчишки катались на кроссовом мотоцикле по улицам поселка Каминский и столкнулись со встречным большегрузом Scania, который поворачивал налево.

В результате ДТП оба ребенка погибли на месте.

В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины аварии, сообщает УМВД по Ивановской области.

Ранее редакция VSE42.Ru писала, что в Краснодарском крае восьмилетний ребенок погиб на трассе, выйдя из машины.