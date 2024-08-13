Грузовик врезался в автобус на Липецкой улице в Москве

В столице на Липецкой улице во вторник, 13 августа, произошло столкновение грузовика и автобуса.

По данным агентства городских новостей «Москва», в результате аварии есть пострадавшие. На место происшествия прибыл санитарный вертолет для оказания помощи. Движение по Липецкой улице временно перекрыто.

Недавно два человека погибли в аварии с участием двух машин и мотоцикла на 39-м километре МКАД. Водитель «газели» перестраивался в крайнюю левую полосу, не заметил мотоциклиста с пассажиром и выкинул их на встречную полосу. Там в них врезался автомобиль Nissan.

11 августа массовая авария произошла на трассе М-11 «Нева». В ДТП попали автобус и несколько легковых автомобилей. Авария случилась около съезда на Химки. При этом минимум три легковые машины получили серьезные повреждения.