Одну из пострадавших в ДТП между машиной и автобусом увезли на вертолете в больницу

В столице во вторник, 13 августа, произошло столкновение автомобиля и автобуса-экспресса е80. Об этом сообщил «ВМ» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

© Мобильный репортер / АГН Москва

По предварительной информации, водитель грузовика не уступил дорогу при развороте. В результате ДТП пострадал пассажир автобуса, ему оказывают медицинскую помощь. Уточняется, что в одну из пассажирок автобуса госпитализировали с помощью вертолета в больницу в Коммунарке.

В столице на Липецкой улице произошло столкновение грузовика и автобуса. В результате аварии есть пострадавшие. На место происшествия прибыл санитарный вертолет для оказания помощи. Движение по Липецкой улице временно перекрыто.