В Воронежской области перевернулся грузовик со свиньями

В Воронежской области грузовик со свиньями перевернулся на бок и дал свободу животным. Telegram-канал Don Mash опубликовал кадры, на которых видно, как водитель не справился с управлением и транспортное средство опрокинулось. Водителям пришлось быть крайне внимательными, чтобы не задавить разбежавшихся по местности хрюшек.

Как сообщил канал, ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» под Павловском. После того как водитель пришел в себя, ему потребовалось время, чтобы собрать свиней.

В июле в Молдавии зарегистрировали новую вспышку африканской свиной чумы. По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA), болезнь животных зафиксирована на ферме в Сынжерейском районе республики. Вокруг очага были установлены трехкилометровая охранная зона и 10-километровая зона наблюдения, ограничивающие передвижение свиней.

Недавно медведь насмерть загрыз мужчину около деревни Леоново в Износковском районе Калужской области. Инцидент произошел, когда погибший вышел на прогулку с собаками. По словам собеседника издания, после случившегося жители деревни «дальше огорода» не пойдут.