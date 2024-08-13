Два автомобиля столкнулись на трамвайных путях на улице Кожевнический Вражек

Трамваи задерживаются в районе остановки «Новоспасский мост» на улице Кожевнический Вражек из-за столкновения двух автомобилей. Об этом во вторник, 13 августа, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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— Из-за ДТП двух автомобилей на путях задерживаются трамваи № А и 38... Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении.

Трамвайные маршруты на этом участке временно изменили, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Движение трамваев восстановили в 18:33.

В течение двух лет в Москве откроются три трамвайные линии.

В конце июля председатель правительства России Михаил Мишустин подписал документ о введении в Москве экспериментального правового режима для запуска беспилотного трамвая. Запустить первый такой трамвай планируется до конца 2025 года.

Будущее — за беспилотным транспортом. Поэтому сейчас правительство Москвы проводит тестирование первого в России беспилотного трамвая. «Вечерняя Москва» узнала подробности.