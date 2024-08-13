Водитель иномарки сбил девушку на тротуаре в Басманном районе. Об этом стало известно во вторник, 13 августа.

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Водитель китайского легкового автомобиля не справился с управлением, на полной скорости выехал на пешеходную часть и врезался в здание кофейни на Бауманской улице. На место происшествия приехало несколько машин скорой помощи, а также прибыли сотрудники полиции. 21-летняя девушка получила серьезные травмы. На данный момент ее и виновника аварии осматривают врачи. С водителем также общаются полицейские, передает 360.ru.

12 августа в Подольске водитель на «Ладе» сбил женщину с ребенком. Пострадавших срочно доставили в больницу.

В том же месяце пешеход погиб под колесами грузового автомобиля в ТиНАО. Водитель большегруза наехал на человека, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В июне водитель неисправного автобуса пытался избежать столкновения с другим транспортным средством, но, не справившись с управлением, выехал на тротуар и сбил женщину. Потерпевшая скончалась.