Автомобиль сбил девушку на тротуаре в Басманном районе Москвы

Врачи экстренно госпитализировали 21-летнюю сбитую девушку в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. У пострадавшей — открытый перелом ноги, рваные раны на теле, пишет SHOT.

Инцидент произошел во вторник, 13 августа, на Бауманской улице в Москве. По предварительным данным, машина влетела на пешеходную зону, снесла прохожую и врезалась в здание кофейни.

По данным канала, за рулем автомобиля Kaiyi была её 44-летняя хозяйка — косметолог Зозан Х.

Женщина купила машину в кредит в начале июля и уже через две недели попала в первое ДТП, напомнили журналисты. Они добавили, что при аварии тогда пострадал только передний бампер автомобиля.