В российском городе автомобиль выехал на тротуар и сбил пятерых

Полицейские в Калининграде работают на месте ДТП, в результате которого пострадали пять пешеходов. Об этом написала пресс-служба регионального УМВД в своем Telegram-канале.

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ДТП произошло около 22:00 по Москве на улице Черняховского в Калининграде. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и вылетел на тротуар. Он совершил наезд на пешеходов, в результате которого пострадали пять человек.

Три пешехода в результате ДТП в городе получили тяжкий и средний вред здоровью — их госпитализировали. Двоим назначили амбулаторное лечение.