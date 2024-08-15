Под Нижним Тагилом 26-летняя пассажирка погибла в аварии с грузовиком

Под Нижним Тагилом в смертельной аварии погибла 26-летняя девушка. Она была пассажиром иномарки, водитель которой влетел в грузовой автомобиль.

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«Известно, что водитель легкового автомобиля имеет стаж вождения 1 месяц. Состояние мужчины в момент ДТП будет установлено по результатам назначенной химико-токсикологической экспертизы», – прокомментировали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

Авария произошла на 14 км автодороги «Нижний Тагил – Висимо-Уткинск – Усть-Утка». В автомобиле «Мицубиси ASX» ехала 26-летняя пассажирка и молодой человек 1996 года рождения. По данным инспекторов, водитель иномарки не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Шакман».

Водитель «Мицубиси ASX» получил травмы, а пассажирка скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.