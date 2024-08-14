Американец на грузовике сбил людей и врезался в здание стрип-клуба

Житель Флориды въехал в здание стрип-клуба после того, как его выгнали из заведения. Об этом сообщает сообщает информационный портал города Тампа.

© Газета.ру

По предварительным данным, инцидент произошел рано утром 13 августа. По словам очевидцев, мужчину выгнали из клуба, после чего он врезался на грузовике в группу людей, стоявших у входа.

В результате произошедшего один человек получил травмы, не совместимые с жизнью. Еще двое посетителей заведения пострадали.

Мужчину уже задержали. Его состояние оценивается как критическое, но стабильное. В скором времени правоохранители предъявят ему обвинения. Более подробная информация о произошедшем уточняется.

До этого водитель автомобиля Mercedes, не справившись с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов. В результате аварии трое пострадавших, получивших тяжелые и средние травмы, были госпитализированы, а двоим назначено амбулаторное лечение.