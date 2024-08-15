Под Анапой перевернулся пассажирский микроавтобус

Микроавтобус с 19 пассажирами перевернулся под Анапой, число пострадавших уточняется, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Около 04:00 мск в районе хутора Тарусино на трассе Новороссийск - Керчь перевернулся микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором находились 19 пассажиров. Все остались живы, количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

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Предварительно полиция установила, что 56-летний водитель автобуса уснул за рулем. "Он осуществлял перевозку пассажиров в частном порядке из Владикавказа в Анапу", - добавили в МВД.